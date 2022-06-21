Врач рассказал, как выжить после укуса змеи

В большинстве случаев после укуса змеи от пострадавшего требуется эмболизация, покой и возвышенное положение травмированной конечности до приезда врачей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-токсиколога НИИ имени Склифосовского Михаила Завадовского.

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Он напомнил, что самой опасной змеей в России является гадюка. Врач рекомендовал при походе в лес брать с собой большую палку и в случае необходимости откидывать ею змей.

"Отдельно хочу отметить, что змеи не нападают на людей, пока не чувствуют от них угрозу, так что в большинстве случаев встреча с гадюкой вам ничем не грозит",

– подчеркнул Завадовский.

При этом он не рекомендовал в случае укуса отсасывать яд. По его словам, человек может получить больше осложнений, чем пользы, если во рту есть рана.

"Правда стоит сказать, что при не должной обработке раны все же можно подхватить столбняк, но это в свою очередь элементарно исправляется вакциной",