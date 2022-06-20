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4 часа назад

Эксперты предупредили об опасности сна с включенным вентилятором

Родной город

В летний сезон любые методы охлаждения становятся особенно актуальными. Включенные приборы охлаждения воздуха могут принести вред здоровью при неправильном использовании.

Чем опасен сон с включенным вентилятором
Фото: Родной городРодной город

Британские эксперты пришли к выводу, что использование вентилятора во время сна может привести к проблемам с органами дыхания. Иногда использование охлаждающего агрегата действительно необходимо, но регулярно включать его во время сна не рекомендуется, сообщает издание LABible.

Кроме больших счетов за электроэнергию после непрерывной работы вентилятора, расстроить могут такие проблемы со здоровьем, как сухость кожи, заболевания носовых пазух, насморк и головная боль. Более того, осложнением после сна с вентилятором может стать боль в мышцах, так как концентрированный прохладный воздух вызывает напряжение и судороги в теле.

Большим минусом в использовании ветродуя специалисты назвали скопление пыли на его лопастях. Во время работы вентилятора вся скопившаяся пыль распространяется по комнате и попадает в дыхательные пути. Чтобы этого не допускать, нужно регулярно протирать прибор и делать влажную уборку.

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