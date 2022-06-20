Чем опасен сон с включенным вентилятором

В летний сезон любые методы охлаждения становятся особенно актуальными. Включенные приборы охлаждения воздуха могут принести вред здоровью при неправильном использовании.

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Британские эксперты пришли к выводу, что использование вентилятора во время сна может привести к проблемам с органами дыхания. Иногда использование охлаждающего агрегата действительно необходимо, но регулярно включать его во время сна не рекомендуется, сообщает издание LABible.

Кроме больших счетов за электроэнергию после непрерывной работы вентилятора, расстроить могут такие проблемы со здоровьем, как сухость кожи, заболевания носовых пазух, насморк и головная боль. Более того, осложнением после сна с вентилятором может стать боль в мышцах, так как концентрированный прохладный воздух вызывает напряжение и судороги в теле.