Стоматолог перечислил самые вредные для зубов напитки

"Лучше, чтобы пасту подбирал врач. Это как косметика: если доктор разбирается, что входит в состав крема, то он подберет такой уход, который вам поможет. Так же и с пастой. Если есть кариес или пародонтит, то стоматолог подберет такой уход, который реально поможет",