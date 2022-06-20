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2 часа назад

Стоматолог назвал самые вредные для зубов напитки

Вечерняя Москва

Врач-стоматолог Илья Скляров рассказал о том, какие напитки могут навредить здоровью зубов.

Стоматолог перечислил самые вредные для зубов напитки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Coca-Cola вредна для зубов, но еще хуже холодные чаи. Они намного сильнее выводят кальций из зубов, чем газировка. Второе место — сладкая газировка Mountain Dew, а на третьем месте — Coca-Cola. Из продуктов для зубов хуже всего кислое: лимоны, яблоки, кислый мармелад. Все это тоже выводит кальций из зубов. И мягкая пища с сахаром тоже неполезна",

— сказал врач в новом выпуске на YouTube-канале RTVI Развлечения.

Он отметил, что здоровье зубов напрямую зависит от ухода за ними, однако для этого необязательно тратить большие суммы на дорогие пасты: хорошие по составу средства можно найти и в массмаркете, и в корейских брендах.

"Лучше, чтобы пасту подбирал врач. Это как косметика: если доктор разбирается, что входит в состав крема, то он подберет такой уход, который вам поможет. Так же и с пастой. Если есть кариес или пародонтит, то стоматолог подберет такой уход, который реально поможет",

— сказал врач.

Стоматолог-терапевт Ният Кадиева предостерегла пациентов от домашнего отбеливания зубов. Нередко люди прибегают к народным и аптечным методам, которые могут нанести больше вреда, чем пользы.

ЗОЖ,Coca-Cola,
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