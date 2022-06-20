О чем говорит постоянное желание пить воду

«Сахар выводится с мочой, соответственно, организму нужно больше жидкости для того, чтобы вывести сахар из своей циркуляции. Соответственно, человек пьет и не напивается, у него жажда все равно остается»,

Ранее врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, что питьевая вода оказывает положительное воздействие на организм, однако не рекомендуется запивать ею еду. От этой привычки особенно стоит отказаться людям старше 40 лет. «К сожалению, функция желудка у людей старше 30 лет уже не очень хорошая. Если белок не переваривается, то он гниет в кишечнике и создает сильнейшие отравления», — объяснил доктор.