Врач назвал простой способ продлить жизнь на несколько лет

Пешеходные прогулки способны продлить жизнь человека на несколько лет, рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.
Доктор уточнил, что прогулки при этом должны быть регулярными.
«Всего 75 минут активной прогулки в неделю увеличивают продолжительность вашей жизни в среднем на два года. Ходьба универсальна — она укрепляет кости и сокращает риск переломов, снижает уровень сахара в крови и риск появления лишнего веса», — приводит его слова «Общественная служба новостей».
Пребывание на свежем воздухе способствует сокращению риска инсульта и увеличению активности мозга. Помимо этого, регулярные прогулки стимулируют обмен веществ и снижают вероятность возникновения симптомов депрессии на 36 %, отметил Асанов.