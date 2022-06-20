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1 час назад

Врач назвал простой способ продлить жизнь на несколько лет

Парламентская газета

Пешеходные прогулки способны продлить жизнь человека на несколько лет, рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.

Врач назвал простой способ продлить жизнь на несколько лет
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Доктор уточнил, что прогулки при этом должны быть регулярными.

«Всего 75 минут активной прогулки в неделю увеличивают продолжительность вашей жизни в среднем на два года. Ходьба универсальна — она укрепляет кости и сокращает риск переломов, снижает уровень сахара в крови и риск появления лишнего веса», — приводит его слова «Общественная служба новостей».

Пребывание на свежем воздухе способствует сокращению риска инсульта и увеличению активности мозга. Помимо этого, регулярные прогулки стимулируют обмен веществ и снижают вероятность возникновения симптомов депрессии на 36 %, отметил Асанов.

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