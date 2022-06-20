Врач назвал простой способ продлить жизнь на несколько лет

«Всего 75 минут активной прогулки в неделю увеличивают продолжительность вашей жизни в среднем на два года. Ходьба универсальна — она укрепляет кости и сокращает риск переломов, снижает уровень сахара в крови и риск появления лишнего веса», — приводит его слова «Общественная служба новостей».