Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Назван напиток, который значительно снижает уровень холестерина

Вечерняя Москва

Смесь чеснока и лимонного сока помогает существенно снизить уровень холестерина. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Андреева.

Назван напиток, который значительно снижает холестерин
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Комбинация этих двух факторов привела к улучшению уровня липидов и артериального давления у людей с гиперлипидемией, — сказала специалист.

По ее словам, высокий уровень холестерина означает, что в кровеносных сосудах слишком много жира или липидов. Это может привести к проблемам с сосудами и инсульту.

Также Андреева рассказала, что по результатам нового исследования употребление лимонного сока с чесноком значительно снизило общий уровень холестерина в крови у испытуемых. У них также наблюдали снижение систолического и диастолического артериального давления.

При этом у ряда участников эксперимента даже понижался индекс массы тела. Однако важно использовать сырой чеснок, так как чесночный порошок неэффективен для понижения холестерина, передает слова Андреевой «МедикФорум».

ЗОЖ,Ирина Андреева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители