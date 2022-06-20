Назван напиток, который значительно снижает холестерин

Смесь чеснока и лимонного сока помогает существенно снизить уровень холестерина. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Андреева.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Комбинация этих двух факторов привела к улучшению уровня липидов и артериального давления у людей с гиперлипидемией, — сказала специалист.

По ее словам, высокий уровень холестерина означает, что в кровеносных сосудах слишком много жира или липидов. Это может привести к проблемам с сосудами и инсульту.

Также Андреева рассказала, что по результатам нового исследования употребление лимонного сока с чесноком значительно снизило общий уровень холестерина в крови у испытуемых. У них также наблюдали снижение систолического и диастолического артериального давления.