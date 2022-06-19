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2 часа назад

Эндокринолог Лазуренко: Средиземноморская диета поможет избежать рака

runews24.ru

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист рассказала, что в такой диете присутствует большое количество растительных масел, жирной рыбы. Идеальная рыба - некрупная, лучше всего морская или океаническая.

Средиземноморская диета поможет избежать рака
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как добавила эндокринолог, употреблять в пищу есть отруби и злаки. Не стоит забывать о потреблении достаточного количества воды. По словам Лазуренко, любой продукт превращается в водорастворимый элемент прежде, чем всасывается в кишечнике. Без водной нагрузки у кишечника могут развиться аутоимунные состояния.

Врач отметила, что включение в рацион овощей и фруктов также поможет снизить риск развития рака. Полезно употреблять в пищу персики, богатые пектинами. Это помогает кишечнику быстрее сокращаться и не задерживаться фекальным массам.

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