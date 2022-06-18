Онколог рассказал об опасности загара

Приветливое летнее солнце может не только ласкать лучами и дарить бронзовый загар, но и послужить причиной появления опасного онкологического заболевания – меланомы или рака кожи. О рисках возникновения заболевания и его возможных симптомах в беседе с «Прайм» рассказал доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков , главный онколог «СМ-Клиника», сообщает ИА DEITA.RU.

По словам профессора, меланома встречается довольно редко – среди всех видов рака кожи лишь в 4% случаев. Однако важно придерживаться ряда правил, чтобы исключить риск возникновения данного заболевания. На открытом солнце лучше не находиться в часы его максимальной активности, а именно с 10:00 до 16:00. Также важно пользоваться солнцезащитным кремом. SPF при этом должен быть не менее 30 и иметь широкий спектр защиты – от UVA– и UVB-лучей, объясняет онколог. Крем нужно наносить на кожу за 30 минут до выхода на солнце и обновлять его каждые 2-3 часа. Специалист также напоминает про важность использования головных уборов.