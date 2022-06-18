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55 минут назад

Онколог рассказал об опасности загара

Deita.ru

Приветливое летнее солнце может не только ласкать лучами и дарить бронзовый загар, но и послужить причиной появления опасного онкологического заболевания – меланомы или рака кожи. О рисках возникновения заболевания и его возможных симптомах в беседе с «Прайм» рассказал доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков, главный онколог «СМ-Клиника», сообщает ИА DEITA.RU.

Онколог рассказал об опасности загара
Фото: Deita.ruDeita.ru

По словам профессора, меланома встречается довольно редко – среди всех видов рака кожи лишь в 4% случаев. Однако важно придерживаться ряда правил, чтобы исключить риск возникновения данного заболевания. На открытом солнце лучше не находиться в часы его максимальной активности, а именно с 10:00 до 16:00. Также важно пользоваться солнцезащитным кремом. SPF при этом должен быть не менее 30 и иметь широкий спектр защиты – от UVA– и UVB-лучей, объясняет онколог. Крем нужно наносить на кожу за 30 минут до выхода на солнце и обновлять его каждые 2-3 часа. Специалист также напоминает про важность использования головных уборов.

Людям, у кого диагностирована меланома, запрещено пребывать под солнцем без одежды, которая закрывала бы открытые участки тела, напоминает эксперт.

Профессор рекомендует отказаться от посещения соляриев и систематически проверяться на предмет развития меланомы. Основной признак заболевания – возникновение новой родинки неправильной формы и неоднородного цвета.

ЗОЖ,Александр Серяков,
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