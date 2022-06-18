Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Врач рассказала о ранних симптомах деменции

Вечерняя Москва

Врач-невролог Александра Алехина рассказала, как определить деменцию на ранних этапах.

Врач рассказала о ранних симптомах деменции
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Трудности с узнаванием людей или пониманием того, для чего предназначены предметы, — это признак, который может предшествовать потере памяти у людей с лобно-височной деменцией — одним из видов деменции. Например, понимание того, что чайник используется для кипячения воды или что пульт дистанционного управления управляет телевизором,

— сказала специалист.

По ее словам, лобно-височная деменция (ЛВД) — редкий тип деменции, который обычно поражает людей в возрасте от 45 до 64 лет. Данную форму деменции труднее обнаружить, чем другие, предупредила она.

Людям, у которых диагностирована ЛВД, труднее глотать, есть и общаться. Также у них могут возникнуть трудности с контролем мочевого пузыря или кишечника, а у некоторых из них способны появиться проблемы с движением, передает слова Алехиной «МедикФорум».

ЗОЖ,Александр Алехин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители