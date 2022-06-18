Врач рассказала о ранних симптомах деменции

— Трудности с узнаванием людей или пониманием того, для чего предназначены предметы, — это признак, который может предшествовать потере памяти у людей с лобно-височной деменцией — одним из видов деменции. Например, понимание того, что чайник используется для кипячения воды или что пульт дистанционного управления управляет телевизором,