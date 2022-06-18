Доктор Павлова напомнила о способах продлить жизнь пожилым родственникам

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О способах продлить жизнь пожилым родственникам напомнила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Доктор уточнила, что есть всего пять основных правил, являющихся залогом долголетия и максимально активной старости.

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В пожилом возрасте, по мнению специалиста, важно поддерживать физическую активность, установить режим дня, полноценно питаться, вовремя принимать необходимые таблетки и не оставаться в одиночестве. Задача помочь пенсионерам придерживаться этих правил лежит на представителях младшего поколения.

Так как после 30 лет человек теряет от трех до пяти процентов мышечной массы каждое десятилетие, это может привести к тому, что в пожилом возрасте ему будет трудно двигаться, увеличится риск падений и переломов. Поэтому даже небольшая ежедневная физическая активность поможет этого избежать.

Рацион пожилого человека должен быть сбалансированным и содержать примерно 20 процентов белков, 30 процентов жиров и 50 процентов углеводов. Продукты с высоким содержанием белка помогут поддерживать мышечную массу, поэтому стоит включить в меню рыбу, молочные продукты, курицу или нежирную говядину.

После выхода на пенсию человек, который всю жизнь работал, может растеряться из-за большого количества появившегося свободного времени. Поэтому родственникам нужно помочь пожилому близкому составить распорядок дня, включив в него ежедневную зарядку, прогулки на свежем воздухе, повседневные дела и хобби.

Чтобы пенсионер не забывал вовремя принимать таблетки, можно купить ему специальный органайзер, где можно удобно распределить лекарства по дням недели и времени употребления.

Важно как можно чаще звонить пенсионерам, навещать их, приглашать на семейные встречи. В этом возрасте люди особенно часто сталкиваются с потерей друзей и могут начать чувствовать себя покинутыми, одинокими, если младшие родственники не проявляют к ним внимания. Важно позаботиться о том, чтобы бабушки и дедушки как можно чаще получали приятные впечатления.