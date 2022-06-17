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1 час назад

Каким людям нельзя пить пиво

Ferra.ru

Врачи рассказали изданию Eat this, not that, каким людям лучше не пить пиво.

Каким людям нельзя пить пиво
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Людям с диабетом или преддиабетом.

Дело в том, что пиво может быстро вызвать повышение уровня сахара в крови пациента, а в состоянии голодания может даже повысить уровень инсулина и вызвать гипогликемию, что также опасно.

Людям, которые собираются похудеть и имеют лишний вес.

Согласно исследованию, ежедневное употребление пива в количестве 500 мл, увеличивает того, что мужчине не удастся потерять вес.

Людям с непереносимостью глютена.

Пиво часто содержит глютен, который может вызвать воспалительную реакцию в кишечнике у некоторых пациентов.

Людям с синдромом раздражённого кишечника в анамнезе.

Пиво может вызвать вздутие живота, газы, диарею, а иногда и боль.

Людям с хроническим заболеванием печени или циррозом.

Пиво — это алкоголь, который при метаболизме может ещё больше ускорить повреждение печени.

Людям с изжогой в анамнезе.

Известно, что пиво ослабляет закрывающую способность нижнего пищеводного сфинктера, в результате чего больше кислоты попадает в пищевод.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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