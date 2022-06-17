Врач объяснил, почему лучше не пить кофе по утрам

Врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов в ходе беседы с Общественной Службой Новостей рассказал, почему категорически запрещено пить кофе с сахаром натощак. По его словам, пить кофе можно только после полноценного завтрака в виде яиц, творога, хлеба со сливочным маслом или даже рыбы. Это тот самый необходимый человеку белок и пищевые волокна, дающие чувство сытости.

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В противном случае кофе с сахаром на голодный желудок даст обманный кратковременный эффект насыщения, снабдив организм лишней глюкозой, ведущей в последствии к накоплению избыточного веса. Также кофе способствует выведению жидкости из организма, тогда как организм после пробуждения особо нуждается в воде и питательных веществах. Кроме того, не смотря на активную рекламную пропаганду быстрых завтраков, специалист советует исключить из утреннего рациона хлопья, колечки, хрустящие шарики, основой которых является преимущественно мука и сахар.