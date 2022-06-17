Врач объяснил, почему лучше не пить кофе по утрам

Врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов в ходе беседы с Общественной Службой Новостей рассказал, почему категорически запрещено пить кофе с сахаром натощак. По его словам, пить кофе можно только после полноценного завтрака в виде яиц, творога, хлеба со сливочным маслом или даже рыбы. Это тот самый необходимый человеку белок и пищевые волокна, дающие чувство сытости.
В противном случае кофе с сахаром на голодный желудок даст обманный кратковременный эффект насыщения, снабдив организм лишней глюкозой, ведущей в последствии к накоплению избыточного веса. Также кофе способствует выведению жидкости из организма, тогда как организм после пробуждения особо нуждается в воде и питательных веществах. Кроме того, не смотря на активную рекламную пропаганду быстрых завтраков, специалист советует исключить из утреннего рациона хлопья, колечки, хрустящие шарики, основой которых является преимущественно мука и сахар.
Такие перекусы не дают пользы и чувства длительного насыщения, откладываясь лишними килограммами на нашей фигуре. Однако если есть совсем не хочется, не нужно мучить свой организм «обязательным завтраком», успокоил врач. Достаточно выпить стакан чистой теплой воды на голодный желудок для улучшения метаболизма и активизации аппетита. А для общего здоровья и заряда бодрости Тимур Асанов настоятельно рекомендует ввести в привычку ежедневные пешие прогулки от 75 минут. По его словам, это увеличивает продолжительность жизни минимум на два года и, кроме несомненной пользы для всего организма, улучшает также концентрацию внимания и память.