Перечислены питьевые привычки, вызывающие повышение давления

Многие не подозревают о том, что некоторые напитки могут вызвать повышение артериального давления.

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Гипертония – повышение кровяного давления возникает, когда кровь оказывает слишком сильное давление на стенки артерий в течение длительного времени.

Для нормализации артериального давления необходимо отказаться от вредных привычек и включить в свой рацион полезные продукты, сообщает издание Eat This, Not That.

Чтобы снизить риск развития гипертонии, нужно отказаться от нескольких питьевых привычек, которые незаметно повышают давление. В список нежелательных попали газированные напитки, энергетики, молоко и кофе.

По словам экспертов, напитки с большим содержанием сахара стимулируют выработку «плохого» холестерина и повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Энергетики и кофе из-за содержания кофеина также провоцируют повышение давления. Кроме того, специалисты предупреждают: энергетические напитки ни в коем случае нельзя смешивать с алкоголем.