Перечислены питьевые привычки, вызывающие повышение давления

Многие не подозревают о том, что некоторые напитки могут вызвать повышение артериального давления.
Гипертония – повышение кровяного давления возникает, когда кровь оказывает слишком сильное давление на стенки артерий в течение длительного времени.
Для нормализации артериального давления необходимо отказаться от вредных привычек и включить в свой рацион полезные продукты, сообщает издание Eat This, Not That.
Чтобы снизить риск развития гипертонии, нужно отказаться от нескольких питьевых привычек, которые незаметно повышают давление. В список нежелательных попали газированные напитки, энергетики, молоко и кофе.
По словам экспертов, напитки с большим содержанием сахара стимулируют выработку «плохого» холестерина и повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Энергетики и кофе из-за содержания кофеина также провоцируют повышение давления. Кроме того, специалисты предупреждают: энергетические напитки ни в коем случае нельзя смешивать с алкоголем.
Избыточное употребление молочных продуктов тоже способствует повышению артериального давления. Гипертоникам рекомендуется снизить количество молока и его производных продуктов в своем рационе до 2–3 порций в день.