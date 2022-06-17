Раскрыта опасность ночных перекусов

– Человек ложится горизонтально при большом объеме пищи в желудке, и идет обратный заброс содержимого желудка в пищевод, в результате может быть ожог пищевода, застой в желудке и размножение бактерий, которое, в свою очередь, может вызвать синдром избыточного бактериального роста,