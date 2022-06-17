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1 час назад

Раскрыта опасность ночных перекусов

Vse42.ruиещё 1

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная объяснила, почему вредно наедаться на ночь.

Раскрыта опасность ночных перекусов
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как рассказала россиянам медик, ночной прием пищи способен привести к негативным последствиям для здоровья, в особенности, если поесть прямо перед сном.

– Человек ложится горизонтально при большом объеме пищи в желудке, и идет обратный заброс содержимого желудка в пищевод, в результате может быть ожог пищевода, застой в желудке и размножение бактерий, которое, в свою очередь, может вызвать синдром избыточного бактериального роста,

цитирует врача радио Sputnik.

Также ночной перекус провоцирует нарушение переваривания еды, что приведет к вероятности появления утренних дискомфортных ощущений в животе, болей и отрыжки, предупредила Бережная. Кроме того, любители поесть перед сном рискуют получить ожирение печени из-за большой нагрузки на орган, заключила эксперт.

ЗОЖ,Ирина Бережная,
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