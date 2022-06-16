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43 минуты назад

Дефицит витаминов группы B может привести к раку и циррозу печени

Волгоградская правда

Эксперт рассказал о последствиях недостатка важных микроэлементов в организме.

Дефицит витаминов группы B может привести к раку и циррозу печени
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Онкология может быть следствием дефицита витаминов группы B, сообщает NVL со ссылкой на эксперта Лао Лу.

Недостаток микроэлементов способен привести к тому, что пищеварительный тракт будет легко повреждаться. Это может спровоцировать развитие рака.

Также увеличиваются риски столкнуться с такими заболеваниями, как цирроз печени, геморрой и эрозия шейки матки. Возможно образование миом и полип.

При дефиците витамина B5 человек может заметить повышенную раздражительность и хроническую усталость после пробуждения. Недостаток витамина B6 чреват судорогами. Дефицит витаминов B2 и B12 приводит к сухости во рту и трещинам на губах.

Эксперт отмечает, что полезным будет ввести в рацион молодой картофель. Он богат такими витаминами, как B1, B2 и B6. Также стоит сочетать постное мясо с чесноком, это поспособствует усвоению микроэлементов.

Подчеркивается, что при сбалансированном питании не требуются дополнительные добавки.

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