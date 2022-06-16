Инструкция: как подготовиться к колоноскопии

Колоноскопию сложно назвать приятной процедурой. Однако от того, как вы подготовитесь к ней, зависит ее успешность. Что нужно делать накануне исследования, расскажет “Рамблер”.

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Кому нужно делать колоноскопию?

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Такой метод диагностики позволяет обнаружить воспаление кишечника, полипы и опухоли. Из измененных участков тканей берут пункцию и отправляют на исследование в лабораторию. Во время колоноскопии также можно удалить полипы кишечника, обнаруженные ранее.

Колоноскопию рекомендуется делать абсолютно всем мужчинам и женщинам после достижения ими 50-летнего возраста. И даже в том случае, если ничего не беспокоит. Почему? Отвечает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

Колоноскопия является достаточно важной диагностической медицинской процедурой. Мы ее рекомендуем начинать проводить в 50 лет, а далее каждые пять лет, если не выявлялись изменения. Если изменения есть, то решение за врачом: если это полип и выглядит как доброкачественный и его удалили, то где-то через год нужно вновь проводить обследование.



Если у пациента много факторов риска (курение, лишний вес, злоупотребление мясными продуктами), нужно делать колоноскопию с более раннего возраста.



Для определения этого возраста берется формула: если у родственников была онкология (рак кишечника), то от возраста, когда у родственника была онкология отнимаем 10 лет. А далее кратность этой процедуры определяется индивидуально.



Колоноскопию стоит проводить при кровотечениях, при примесях крови в стуле, при резкой потере веса, при болях в животе. Даже если ничего не беспокоит, то с возраста 50 лет ее стоит начинать проходить. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Подготовка к процедуре

общий – крови;

анализ крови на сахар, холестерин, печеночные ферменты;

анализ крови на свертываемость;

анализы на инфекции: ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты. Если колоноскопию будут проводить под общим наркозом, то рекомендуется заранее сдать анализы:

Также, по согласованию с врачом, пациенты делают ФОГ, ЭКГ, проходят осмотр терапевта и анестезиолога. Если у человека в анамнезе есть хронические заболевания или изменения в анализах крови, то анестезиолог может назначить дополнительное обследование и отложить колоноскопию.

Колоноскопию можно пройти под местным обезболиванием. В таком случае пациент испытывает неприятные ощущения и должен все время лежать неподвижно.

Еще один важный этап подготовки к колоноскопии – это диета. За три дня до исследования необходимо исключить из рациона продукты, богатые клетчаткой. Если кишечник будет забит каловыми массами, то провести колоноскопию не получится.

Что можно есть:

отварное или тушеное мясо и птицу, нежирную рыбу;

нежирные бульоны;

молоко;

кисломолочные продукты (без наполнителей);

сливочное масло и сыр;

яйца;

сахар и мед;

чай, безалкогольные негазированные напитки.

Что следует временно исключить:

колбасные изделия, консервы (любые), специи;

зелень, овощи, фрукты и ягоды в любом виде;

все мучные и макаронные изделия, крупы;

орехи и семечки;

морепродукты;

шоколад;

кофе, газировку, компоты, кисель, алкоголь.

Как правило, перед колоноскопией врач назначает слабительные средства и пеногасители. Эти препараты препятствуют образованию каловых масс и метеоризма, которые могут помешать проведению процедуры. Их прием показан за день до колоноскопии. В том случае, если у пациента наблюдается непроходимость кишечника – то за три-пять дней.

Помните, что слабительные препараты могут подействовать в течение одного-двух часов после приема. Это нужно учесть при расчете времени на дорогу до поликлиники.

Схема приема лекарств индивидуальна и зависит также от того, на какое время назначена колоноскопия. Этому условию подчиняется и диета за день до исследования. Например, если вам предстоит пройти колоноскопию утром, до 10 часов, то уже в обед накануне нельзя есть твердую пищу. Меню будет одинаковым и для ужина – бульон, некрепкий чай, разрешенная кисломолочная продукция. То есть, последний прием твердой пищи должен состояться не позже, чем за сутки до колоноскопии.

Если колоноскопия проводится под наркозом, то последний прием пищи должен состояться за восемь часов до процедуры. За четыре часа до колоноскопии нельзя пить.