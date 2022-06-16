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7 минут назад

Врач рассказал, кому нельзя пить пиво

Москва24иещё 1

Пиво может вызвать повышение уровня сахара в крови, а в состоянии голода привести к мгновенному скачку уровня инсулина. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на гастроэнтеролога Джонатана Кунга.

Врач рассказал, кому нельзя пить пиво
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Врач рекомендовал отказаться от пива людям с диабетом или преддиабетом в анамнезе. Кроме того, напиток не рекомендуется употреблять и людям, которые хотят похудеть, так как в нем содержится 100–200 калорий.

"Должны проходить мимо напитка также люди с целиакией. Для этого заболевания характерна непереносимость глютена. А в пиве этот растительный белок часто содержится",

– говорится в сообщении.

Специалист посоветовал отказаться от пива и людям с синдромом раздраженного кишечника, так как напиток может вызвать у них вздутие живота, газы, диарею и боль в животе.

Не следует употреблять пиво и гражданам, страдающим от изжоги, цирроза, вирусного гепатита или аутоиммунного заболевания.

ЗОЖ,
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