4 профессии, которые часто «отдаляют» деменцию

Кому практически не грозит слабоумие.

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Трудно представить себе более страшное состояние, чем слабоумие. В этом случае нормально существовать без посторонней помощи просто невозможно. Ученые провели исследования и выяснили, что некоторые профессии можно отнести к своеобразной терапии против старческой деменции. Мы решили выяснить, какие профессии помогают людям гораздо позже, а иногда и вообще не сталкиваться с деменцией и ослаблением работы мозга в целом.

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Адвокат

Специалисты в области юриспруденции имеют дело не только с документами, но и активно работают с людьми, проводят серьезные аналитические операции, что помогает представителям этой профессии работать, пока есть силы. Ученые утверждают, что комплексные профессии, которые требуют максимальной концентрации и решения самых разных задач, держат мозг в тонусе гораздо дольше, не давая многим химическим процессам замедлиться.

Хирург

Одна из самых сложных профессий, которая требует не только исключительных знаний, но и особо таланта и выдержки. Часто хирургу приходит принимать нестандартные решения, от которых будет зависеть жизнь пациента. Чем больше задач повышенной сложности приходится решать мозгу, тем меньше вероятность, что слабоумие в принципе затронет представителя подобной профессии, однако не стоит исключать и другие факторы, вроде наследственности и внешних факторов.

Архитектор

Еще одна профессия, требующая максимальной отдачи. Нет ничего удивительного в том, что в архитектурные вузы проходит жесточайший отбор. Помимо того, что архитектор должен до мельчайших деталей продумать свой проект от начала до конца, ему необходимо уметь донести свою мысль до руководства и обладать навыком убеждение, что также важно развивать. Среди архитекторов довольно много людей, которые посвящают профессии буквально всю жизнь, и возраст крайне редко становится помехой для продолжения любимой деятельности.

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