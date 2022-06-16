4 профессии, которые часто «отдаляют» деменцию

Кому практически не грозит слабоумие.
Трудно представить себе более страшное состояние, чем слабоумие. В этом случае нормально существовать без посторонней помощи просто невозможно. Ученые провели исследования и выяснили, что некоторые профессии можно отнести к своеобразной терапии против старческой деменции. Мы решили выяснить, какие профессии помогают людям гораздо позже, а иногда и вообще не сталкиваться с деменцией и ослаблением работы мозга в целом.
Специалисты в области юриспруденции имеют дело не только с документами, но и активно работают с людьми, проводят серьезные аналитические операции, что помогает представителям этой профессии работать, пока есть силы. Ученые утверждают, что комплексные профессии, которые требуют максимальной концентрации и решения самых разных задач, держат мозг в тонусе гораздо дольше, не давая многим химическим процессам замедлиться.
Одна из самых сложных профессий, которая требует не только исключительных знаний, но и особо таланта и выдержки. Часто хирургу приходит принимать нестандартные решения, от которых будет зависеть жизнь пациента. Чем больше задач повышенной сложности приходится решать мозгу, тем меньше вероятность, что слабоумие в принципе затронет представителя подобной профессии, однако не стоит исключать и другие факторы, вроде наследственности и внешних факторов.
Еще одна профессия, требующая максимальной отдачи. Нет ничего удивительного в том, что в архитектурные вузы проходит жесточайший отбор. Помимо того, что архитектор должен до мельчайших деталей продумать свой проект от начала до конца, ему необходимо уметь донести свою мысль до руководства и обладать навыком убеждение, что также важно развивать. Среди архитекторов довольно много людей, которые посвящают профессии буквально всю жизнь, и возраст крайне редко становится помехой для продолжения любимой деятельности.
Несмотря на то, что к данной профессии многие люди, не имеющие о ней представления, относятся скептически, профессиональные переводчики часто являются теми людьми, которые в принципе не знакомы со слабоумием и крайне редко сталкиваются с когнитивными изменениями. Синхронный перевод — самый сложный подвид перевода, требующий особого таланта и склада личности, заставляет мозг работать буквально на пределе возможностей, поэтому редкий переводчик может позволить себе заниматься этим видом перевода на протяжении всей своей карьеры, так как велика вероятность получить довольно серьезные проблемы с психическим здоровьем. Большинство переводчиков отдают предпочтение классическому устному или письменному переводу, которые не дают такую нагрузку на мозг, как синхронный, и при этом позволяют всегда держать мозг в тонусе.