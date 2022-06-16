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29 минут назад

Врач назвал способы защиты от солнечных ожогов

Lenta.ru

Врач педиатр-иммунолог и один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус дал россиянам советы по защите от солнечных ожогов. Три простых способа, которые помогут избежать появления покраснений на коже в летнее время, он назвал в посте для «Яндекс.Дзен».

Врач назвал способы защиты от солнечных ожогов
Фото: ТАССТАСС

Специалист порекомендовал носить на улице закрытую одежду с длинными рукавами. Обязательным аксессуаром является головной убор, отметил Продеус.

Также, по словам врача, необходимо выбирать правильное время для прогулок.

«Прямые солнечные лучи с 11 до 16 часов не рекомендованы. (...) Гулять желательно в тени», — написал Продеус.

Он подчеркнул, что свежий воздух нужен и полезен, но прямые солнечные лучи будут повреждать кожу.

Кроме того, телеведущий напомнил о необходимости использовать летом солнцезащитные средства. Как уточнил Продеус, степень защиты (SPF) у крема должна быть больше 50. Помимо этого, на средстве должны быть надписи UVA и UVB — они означают, что крем защищает от двух типов ультрафиолета, добавил иммунолог.

Ранее Продеус рассказал, какой популярный препарат снижает риск тромбозов. По его словам, таким полезным свойством обладает аспирин.

ЗОЖ,Андрей Продеус,Первый канал,
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