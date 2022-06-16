Врач назвал способы защиты от солнечных ожогов

Врач педиатр-иммунолог и один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус дал россиянам советы по защите от солнечных ожогов. Три простых способа, которые помогут избежать появления покраснений на коже в летнее время, он назвал в посте для «Яндекс.Дзен».

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Специалист порекомендовал носить на улице закрытую одежду с длинными рукавами. Обязательным аксессуаром является головной убор, отметил Продеус.

Также, по словам врача, необходимо выбирать правильное время для прогулок.

«Прямые солнечные лучи с 11 до 16 часов не рекомендованы. (...) Гулять желательно в тени», — написал Продеус.

Он подчеркнул, что свежий воздух нужен и полезен, но прямые солнечные лучи будут повреждать кожу.

Кроме того, телеведущий напомнил о необходимости использовать летом солнцезащитные средства. Как уточнил Продеус, степень защиты (SPF) у крема должна быть больше 50. Помимо этого, на средстве должны быть надписи UVA и UVB — они означают, что крем защищает от двух типов ультрафиолета, добавил иммунолог.