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1 час назад

Врач назвал распространенную ошибку пациентов при боли в спине

Lenta.ruиещё 1

Врач-невролог, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Дмитрий Шубин назвал распространенную ошибку, которую допускают пациенты с болью в спине. Соответствующий ролик появился в среду, 15 июня, в Telegram-канале его коллеги по передаче Елены Малышевой.

Врач назвал распространенную ошибку пациентов при боли в спине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист опроверг популярный миф о том, что от неприятных ощущений в спине помогает избавиться прогревание. По словам Шубина, у человека, который прикладывает грелку к пояснице, боль может только усилиться.

«Боль в спине есть следствие воспаления отека межпозвонковых суставов. (...) Когда мы приносим тепло на поясницу, неважно куда, [хоть] на коленку принеси, то же самое будет, кровь прильет, отек и воспаление усилятся, боль станет хуже», — объяснил он.

В то же время Малышева признала, что при прогревании боль в спине может прекратиться. Однако, как уточнила врач, улучшение будет лишь временным, дальше человеку станет только хуже.

«Тепло против боли — плохо. Точка», — подытожила она.

ЗОЖ,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,Первый канал,
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