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3 часа назад

Врач рассказал о пользе пешеходных прогулок

Вечерняя Москваиещё 1

Малоподвижный образ жизни – основная причина многих заболеваний. О пользе пешеходных прогулок рассказал врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов.

Врач рассказал о пользе пешеходных прогулок
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, пешеходные прогулки способны развивать память. Пятьдесят минут ходьбы в день три раза в неделю защитят часть мозга, связанную с долговременной памятью. Двухчасовая прогулка дважды в неделю на 20 процентов сокращает риск возникновения инсульта и увеличивает активность мозга, повышает интеллектуальные способности.

— Выяснилось, что регулярный моцион стимулирует обмен веществ и снижает вероятность возникновения симптомов депрессии на 36 процентов. И в конечном счете, чем больше вы ходите, тем дольше живете, — отметил специалист в комментарии Общественной Службе Новостей.

Он добавил, что всего 75 минут активной прогулки в неделю увеличивают продолжительность жизни человека в среднем на два года. Ходьба универсальна – она укрепляет кости и сокращает риск переломов, снижает уровень сахара в крови и снижает риск появления лишнего веса.

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