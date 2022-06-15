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1 час назад

Диетолог предупредил о смертельной опасности обезвоживания летом

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О смертельной опасности летних физических нагрузок из-за повышенного потоотделения «Мосленте» рассказал ведущий диетолог сервиса Level Kitchen, эксперт в области правильного питания, магистр наук в области «Диетология» великобританского университета Антон Бердов. Он предупредил: если не компенсировать потерю влаги, можно столкнуться с риском обезвоживания.

Диетолог предупредил о смертельной опасности обезвоживания летом
Фото: UnsplashUnsplash

«Физическая нагрузка автоматически увеличивает потоотделение, и так повышенное летом. А значит, организму требуется еще больше питьевой воды. Спортивные упражнения в жару очень часто вызывают обезвоживание просто потому, что большинство людей пьет мало воды и не компенсирует ее потерю организмом»,

— предупредил он.

Основными признаками обезвоживания диетолог назвал сухость во рту, усталость, жажду, головные боли, сухость кожи и другие симптомы. Специалист добавил, что обезвоживание опасно тем, что приводит к снижению активности головного мозга, затруднению дыхания, ухудшению работы основных органов, а в тяжелых случаях даже к летальному исходу.

Разбитое состояние утром также может являться одним из признаков недостатка воды в организме. Простой метод определить это — проверить цвет мочи. Она должна быть бесцветной или светло-желтой, а темный цвет говорит о недостатке воды, сказал эксперт.

«Лучше придерживаться простого правила — выпивать в сутки 30 миллилитров чистой питьевой воды на один килограмм веса. Летом лучше увеличить норму до 40 миллилитров, а при повышенных физических нагрузках — до 45 миллилитров»,

— посоветовал Бердов.

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