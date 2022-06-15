Диетолог предупредил о смертельной опасности обезвоживания летом

«Физическая нагрузка автоматически увеличивает потоотделение, и так повышенное летом. А значит, организму требуется еще больше питьевой воды. Спортивные упражнения в жару очень часто вызывают обезвоживание просто потому, что большинство людей пьет мало воды и не компенсирует ее потерю организмом»,