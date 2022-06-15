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44 минуты назад

Терапевт напомнила о рисках жаркой погоды для гипертоников

Моя Москва.онлайн

Врач-терапевт Ольга Исаева в рамках беседы с РИАМО рассказала о том, что людям, страдающим от повышенного артериального давления, опасно находиться на улице в жаркую погоду. По словам специалиста, это может сказаться на состоянии головного мозга и сердечно-сосудистой системы организма.

Терапевт напомнила о рисках жаркой погоды для гипертоников
Фото: unsplashunsplash

Долгое нахождение на жаре при гипертонии может, например, привести к острому нарушению мозгового кровообращения, инсультам, инфарктам мозга и нагрузке на сердце, нарушению его питания и спазмам коронарных сосудов. То есть в принципе эти люди в группе риска. Есть те, кто жару переносят значительно хуже. У некоторых, например, падает давление. Это больше такие вегетатики, с более низкими цифрами давления. Конечно, они больше подвержены кратковременной потере сознания — обмороку.

— Ольга Исаева, врач-терапевт.

По словам специалиста, люди по-разному переносят температуру окружающей среды. Это зависит от их сосудистого тонуса, вегетососудистой симптоматики. У некоторых людей жаркая погода и повышение атмосферного давления вызывают спазмирование сосудов, приводят к скачкам артериального давления. Исаева отметила, что «самая лучшая профилактика тут одна: положить голову на кровать, избегать прямых солнечных лучей и пить больше обычной чистой прохладной воды».

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