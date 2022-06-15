Терапевт напомнила о рисках жаркой погоды для гипертоников

Долгое нахождение на жаре при гипертонии может, например, привести к острому нарушению мозгового кровообращения, инсультам, инфарктам мозга и нагрузке на сердце, нарушению его питания и спазмам коронарных сосудов. То есть в принципе эти люди в группе риска. Есть те, кто жару переносят значительно хуже. У некоторых, например, падает давление. Это больше такие вегетатики, с более низкими цифрами давления. Конечно, они больше подвержены кратковременной потере сознания — обмороку.