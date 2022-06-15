Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
3 часа назад

Кардиолог рассказал, как пережить аномально жаркое лето

Москва24

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев заявил, что в жару необходимо употреблять как можно больше жидкости. Об этом сообщает News.ru.

Кардиолог рассказал, как пережить аномально жаркое лето
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт объяснил, что при аномальной температуре воздуха летом усиливается потоотделение. При этом, когда температура находится на уровне 25 градусов, дальнейшее ее повышение даже на 1 градус приводит к недостатку жидкости в организме, что ведет к увеличению вязкости крови.

По словам кардиолога, особенно беречь себя следует людям, которые перенесли COVID-19. Им, как уточнил Хорошев, необходимо употреблять не меньше трех литров жидкости в сутки и стараться не выходить на открытое солнце.

"Хочу отметить, что людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, стоит особенно внимательно следить за своим состоянием, так как перенесенный COVID-19, даже в легкой форме, уже оставляет в организме патологии и может серьезно усугубить ситуацию",

– отметил врач.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители