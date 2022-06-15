Кардиолог рассказал, как пережить аномально жаркое лето

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев заявил, что в жару необходимо употреблять как можно больше жидкости. Об этом сообщает News.ru.

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Эксперт объяснил, что при аномальной температуре воздуха летом усиливается потоотделение. При этом, когда температура находится на уровне 25 градусов, дальнейшее ее повышение даже на 1 градус приводит к недостатку жидкости в организме, что ведет к увеличению вязкости крови.

По словам кардиолога, особенно беречь себя следует людям, которые перенесли COVID-19. Им, как уточнил Хорошев, необходимо употреблять не меньше трех литров жидкости в сутки и стараться не выходить на открытое солнце.

"Хочу отметить, что людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, стоит особенно внимательно следить за своим состоянием, так как перенесенный COVID-19, даже в легкой форме, уже оставляет в организме патологии и может серьезно усугубить ситуацию",