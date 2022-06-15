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13 минут назад

Аллерголог рассказал, как защититься от цветения тополя

Москва24

Людям с аллергией на тополиный пух необходимо защитить дыхательные пути и глаза. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на аллероголога-иммунолога Владимира Болибока.

Аллерголог рассказал, как защититься от цветения тополя
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, дома необходимо повесить москитную сетку или марлю на окна, чтобы пыль, пыльца и пух не попадали внутрь. То же самое рекомендуется проделать и на работе. Болибок посоветовал использовать климат-контроль при отсутствии такой возможности.

На улице специалист посоветовал использовать медицинскую маску и солнцезащитные очки, чтобы пыльца не попадала в глаза, нос и рот.

"Опыт весны 2020 года и весны прошлого года показал, что жесткий масочный режим для защиты от коронавируса очень эффективно помогал от респираторных аллергозов. Пыльца – крупная частица по сравнению с вирусом, и она на любой тканевой маске многоразовой застревает и не попадает в дыхательные пути",

– отметил Болибок. Аллерголог рекомендовал обратиться к специалисту при первых симптомах аллергии.

Он также посоветовал пройти обследование, чтобы узнать, какой именно аллерген раздражает.

ЗОЖ,Владимир Болибок,
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