Доктор Мясников развеял мифы о бане

Врач и телеведущий Александр Мясников, а также эксперт по баням Сергей Беляев опровергли утверждения о том, что парение помогает похудеть, а также о том, что оно противопоказано людям с хроническими заболеваниями. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».