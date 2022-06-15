Доктор Мясников развеял мифы о бане

Врач и телеведущий Александр Мясников, а также эксперт по баням Сергей Беляев опровергли утверждения о том, что парение помогает похудеть, а также о том, что оно противопоказано людям с хроническими заболеваниями. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».
«Баня — это реальная физиотерапевтическая процедура»,
— заявил Мясников. Специалист отметил, что баня не запрещена диабетикам, гипертоникам, астматикам и другим людям с хроническими заболеваниями.
«Баня полезна всем, кроме людей с острыми и кожными заболеваниями»,
— подчеркнул он.
Беляев назвал мифом мнение о том, что в бане можно сбросить лишний вес.
«В бане похудеть нельзя. Когда вы приходите в баню, вы начинаете потеть, у вас выходит вода»,
— объяснил он. Однако через пару дней потерянные килограммы возвращаются, добавил эксперт.