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36 минут назад

Доктор Мясников развеял мифы о бане

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников, а также эксперт по баням Сергей Беляев опровергли утверждения о том, что парение помогает похудеть, а также о том, что оно противопоказано людям с хроническими заболеваниями. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор Мясников развеял мифы о бане
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Баня — это реальная физиотерапевтическая процедура»,

— заявил Мясников. Специалист отметил, что баня не запрещена диабетикам, гипертоникам, астматикам и другим людям с хроническими заболеваниями.

«Баня полезна всем, кроме людей с острыми и кожными заболеваниями»,

— подчеркнул он.

Беляев назвал мифом мнение о том, что в бане можно сбросить лишний вес.

«В бане похудеть нельзя. Когда вы приходите в баню, вы начинаете потеть, у вас выходит вода»,

— объяснил он. Однако через пару дней потерянные килограммы возвращаются, добавил эксперт.

ЗОЖ,Александр Мясников,Сергей Беляев,
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