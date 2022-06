Стресс ускорил старение иммунной системы

Ученые Университета Южной Каролины выяснили, что стресс ускоряет старение иммунной системы, потенциально увеличивая риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и тяжесть вирусных инфекций. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.