Диетолог перечислила признаки скрытого ожирения

О том, чем опасен избыток жировой ткани в организме и как от него избавиться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
"Бывает, что в молодом возрасте, чаще всего у девушек, но бывает и у мужчин, встречается скрытое ожирение. Такие люди внешне выглядят стройными, но у них есть избыточная жировая ткань. Причем жир накапливается не только под кожей, но и между внутренними органами",
– пояснила врач.
Она отметила, что это происходит из-за малого внимания к физической активности.
По словам диетолога, у человека с ожирением может быть повышенный уровень сахара в крови, повышенный уровень холестерина и мочевой кислоты. Кроме того, могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, нервной системой, опорно-двигательным аппаратом и кишечным трактом.
Как пояснила врач, должен быть баланс белков, жиров и углеводов в рационе, а также равномерное распределение калорийности в течение дня. Также диетолог отметила важность регулярной физической активности.
Так, людям со скрытым ожирением надо делать силовые тренировки с гантелями или на тренажерах, добавила Игнатикова.