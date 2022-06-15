Диетолог перечислила признаки скрытого ожирения

"Бывает, что в молодом возрасте, чаще всего у девушек, но бывает и у мужчин, встречается скрытое ожирение. Такие люди внешне выглядят стройными, но у них есть избыточная жировая ткань. Причем жир накапливается не только под кожей, но и между внутренними органами",