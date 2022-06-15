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15 июня

Врач назвал главные признаки обезвоживания

Мир24

Недостаток воды в организме может привести к негативным последствиям. Очень важно следить за количеством выпитой за день жидкости. Обезвоживание опасно, напоминают врачи. Диетолог-эндокринолог Олег Ирышкин назвал главные признаки, на которые нужно обращать внимание, чтобы избежать неприятностей, сообщает радио Sputnik.

Врач назвал главные признаки обезвоживания
Фото: Мир24Мир24

Доктор подчеркнул, что следить за водным балансом в организме необходимо в любом возрасте. Особенно, чем старше становится человек, тем сложнее ему заметить сигналы организма.

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«В юности мы хорошо ощущаем недостаток воды, но чем старше мы становимся, тем меньше чувствуем дефицит. Поэтому пожилым людям важно следить за водным балансом. Особенно это касается тех, кому больше 65»,

– сказал врач.

Специалист добавил, что недостаток воды в организме увеличивает риск инфаркта и инсульта. Это связано с тем, что одним из последствий обезвоживания является повышенное тромбообразование,. Это значит, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы тоже нельзя допускать дефицита влаги.

«Чем меньше воды в организме, тем более густая кровь. Это повышает риск возникновения тромбов. А они приводят к инсульту или инфаркту. Если у человека есть заболевания сердечно-сосудистой системы либо он перенес инсульт или инфаркт, то за водным балансом нужно следить тщательнее»,

– подчеркнул врач.

Олег Ирышкин перечислил основные признаки обезвоживания. Это усталость, слабость и головная боль. Кроме того, добавил он, выявить недостаток воды в организме можно по цвету мочи.

«Чем темнее моча, тем больше выражено обезвоживание. Если она соломенного цвета, значит, с балансом жидкости все в порядке»,

– сказал доктор.

Восполнить недостаток воды в организме можно с помощью любых напитков, но при этом стоит учитывать особенности своего организма, отметил специалист. Он напомнил, что соки, например, содержат большое количество сахара, и это не самый лучший вариант, если у человека диабет или избыточный вес.

Кроме того, температура воды, которую человек пьет, тоже имеет значение. Холодная вода всасывается дольше, а теплая – быстрее, заключил доктор.

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