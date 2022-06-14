Почему лучше отказаться от энергетиков

Энергетические напитки помогают лучше справляться с умственными задачами и обеспечивают более высокие показатели в спорте. Так, по крайней мере, обещают производители. Тем не менее вред от таких напитков есть, и вот что случится, если вы перестанете их покупать.
В энергетических напитках нередко можно встретить большое количество сахара, кофеина, а также витамины группы B. Часто добавляют в подобные напитки витамин В12, так как он участвует в процессах энергетического обмена.
Что же будет с вашим здоровьем, если вы решите отказаться от энергетиков?
В большинстве банок объёмом около 473 мл (16 унций) содержится 150 миллиграммов кофеина, но некоторые компании добавляют в такие банки по 300 миллиграммов. Рекомендуемая норма кофеина в сутки при этом составляет менее 300 миллиграммов, а при беременности - 200 миллиграммов. Кроме того, исследование 2013 года показало, что если употреблять кофеин за шесть часов до отхода ко сну, то это приведёт к нарушениям сна и бессоннице.
Американский фонд мигрени советует тем, у кого бывают мигрени и у кого каждый день болит голова, отказаться от кофеина частично или полностью. Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Nutrients, подтвердило также, что высокие дозы кофеина повышают риск возникновения головных болей.
Учёные ещё в 2014 году обнаружили, что молодёжь (в частности, мужчины) при употреблении энергетиков чаще страдают от тревоги.
Ряд научных исследований указывает на то, что кофеин отрицательно влияет на сердце. Более того, как показало исследование 2019, результаты которого опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации, частое употребление энергетических напитков с кофеином сильно увеличивает интервалы QTc. В дальнейшем это может привести к остановке сердца из-за энергетика.
Энергетики и кофеин в их составе могут привести к изжоге и кислотному рефлюксу. Кроме того, людям, страдающим синдромом раздражённого кишечника, тоже лучше не пить энергетические напитки. Это связано с тем, что сахар и кофеин, содержащиеся в них, могут изменить время прохождения пищи через кишечник, из-за чего возникнут спазмы или диарея.
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