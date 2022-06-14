Почему лучше отказаться от энергетиков

Энергетические напитки помогают лучше справляться с умственными задачами и обеспечивают более высокие показатели в спорте. Так, по крайней мере, обещают производители. Тем не менее вред от таких напитков есть, и вот что случится, если вы перестанете их покупать.

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В энергетических напитках нередко можно встретить большое количество сахара, кофеина, а также витамины группы B. Часто добавляют в подобные напитки витамин В12, так как он участвует в процессах энергетического обмена.

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Что же будет с вашим здоровьем, если вы решите отказаться от энергетиков?

Вы будете лучше спать

В большинстве банок объёмом около 473 мл (16 унций) содержится 150 миллиграммов кофеина, но некоторые компании добавляют в такие банки по 300 миллиграммов. Рекомендуемая норма кофеина в сутки при этом составляет менее 300 миллиграммов, а при беременности - 200 миллиграммов. Кроме того, исследование 2013 года показало, что если употреблять кофеин за шесть часов до отхода ко сну, то это приведёт к нарушениям сна и бессоннице.

У вас будет реже болеть голова

Американский фонд мигрени советует тем, у кого бывают мигрени и у кого каждый день болит голова, отказаться от кофеина частично или полностью. Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Nutrients, подтвердило также, что высокие дозы кофеина повышают риск возникновения головных болей.

Вы станете спокойнее

Учёные ещё в 2014 году обнаружили, что молодёжь (в частности, мужчины) при употреблении энергетиков чаще страдают от тревоги.

У вас снизится риск нарушения сердечного ритма

Ряд научных исследований указывает на то, что кофеин отрицательно влияет на сердце. Более того, как показало исследование 2019, результаты которого опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации, частое употребление энергетических напитков с кофеином сильно увеличивает интервалы QTc. В дальнейшем это может привести к остановке сердца из-за энергетика.

У вас улучшится пищеварение

Энергетики и кофеин в их составе могут привести к изжоге и кислотному рефлюксу. Кроме того, людям, страдающим синдромом раздражённого кишечника, тоже лучше не пить энергетические напитки. Это связано с тем, что сахар и кофеин, содержащиеся в них, могут изменить время прохождения пищи через кишечник, из-за чего возникнут спазмы или диарея.