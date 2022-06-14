Как стать донором крови: где сдать кровь и условия

Каждый год 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Он призван обратить внимание общества на проблемы нехватки крови и на ее заболевания, ведь донорство ежедневно спасает тысячи людей: помогает продлить им жизнь, является неотъемлемой частью при проведении некоторых хирургических процедур, во время стихийных бедствий и катастроф. Как стать донором крови, читайте в материале «Рамблера».
Стать донором в России в 2022 году может любой здоровый человек старше 18 лет, но у донорства есть абсолютные и временные противопоказания. Абсолютные противопоказания — это хронические заболевания (например, гепатит или туберкулез) и вес меньше 50 килограммов.
Временные противопоказания действуют в течение определенного срока или до определенного события — в этот период вы не можете быть донором. Самыми распространенными запретами являются нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием, ангина, грипп, ОРВИ, период беременности и лактации, прививки.
Если вы все еще сомневаетесь, можете ли вы стать донором или нет, уточнить все интересующие вас вопросы можно по единому справочному телефону донорской службы: 8 800 333-33-30.
Кровь сдают на станции переливания или в донорском пункте. В Москве доноры с пропиской в регионах могут сдать кровь только в учреждениях федерального подчинения.
В некоторых донорских пунктах принимают только по предварительной записи, поэтому обязательно звоните, чтобы это уточнить, а также узнать график работы.
Полный список станций и пунктов переливания крови можно найти здесь.
За три дня до сдачи нельзя принимать аспирин и анальгетики, за два дня запрещено употреблять алкоголь. Накануне и в день донации из рациона стоит исключить жирную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, рыбные и молочные продукты, яйца, растительное и сливочное масло, шоколад, авокадо, свеклу, бананы, орехи и финики.
Перед сдачей крови обязательно надо хорошо выспаться и позавтракать сладким чаем и чем-нибудь нежирным, например, сухарями, сухим печеньем, отварными крупами или макаронами на воде без масла. Не курите хотя бы за час до процедуры. Не сдавайте кровь, если не выспались, чувствуете себя усталым или испытываете недомогание.
Учтите, чем раньше в течение дня вы сдадите кровь, тем легче организм перенесет донацию. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.
На станции переливания предъявите документы (для сдачи крови нужно взять только оригинал паспорта). Заполните анкету о самочувствии и заявление на денежную компенсацию питания, сдадите кровь на анализ и пройдете осмотр врачом. При повышенных температуре или давлении, пульсе вне пределов нормы или низком гемоглобине, дадут отвод на месяц.
В процедурной сдают кровь или плазму. Цельную кровь сдают минут за 15—20, на забор компонентов, в зависимости от загруженности трансфузиологов, потребуется от 40 до 90 минут.
Донорскую кровь и компоненты сдают так же, как анализ крови из вены.
После сдачи крови вам выдадут справку для работодателя. Посидите расслабленно 10—15 минут. Если почувствуете слабость или головокружение, обратитесь к медперсоналу. Если все хорошо, можете идти домой. Не снимайте повязку в течение 3—4 часов и не мочите ее, иначе появится синяк. Лучше не курить два часа после сдачи крови. В ближайшие два дня нужно хорошо и правильно питаться, пить много жидкости, избегать физических нагрузок и спиртных напитков.
В целях безопасности донорства также важно соблюдать правила, установленные медиками. Так, мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, женщины — не более 4.
Льготы, привилегии и пособия для доноров определяются законом «О донорстве крови и ее компонентов» и трудовым кодексом.
Кстати, донор может сдать кровь за деньги в государственных или частных клиниках. Но платные доноры нужны не везде. Обычно требуются редкие группы крови. Если хотите сдать кровь за деньги — звоните по телефону 8 800 333-33-30 и спрашивайте, где ее принимают.