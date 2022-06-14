Как стать донором крови: где сдать кровь и условия

Каждый год 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Он призван обратить внимание общества на проблемы нехватки крови и на ее заболевания, ведь донорство ежедневно спасает тысячи людей: помогает продлить им жизнь, является неотъемлемой частью при проведении некоторых хирургических процедур, во время стихийных бедствий и катастроф. Как стать донором крови, читайте в материале «Рамблера».

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Кто может стать донором крови

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Стать донором в России в 2022 году может любой здоровый человек старше 18 лет, но у донорства есть абсолютные и временные противопоказания. Абсолютные противопоказания — это хронические заболевания (например, гепатит или туберкулез) и вес меньше 50 килограммов.

Временные противопоказания действуют в течение определенного срока или до определенного события — в этот период вы не можете быть донором. Самыми распространенными запретами являются нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием, ангина, грипп, ОРВИ, период беременности и лактации, прививки.

Если вы все еще сомневаетесь, можете ли вы стать донором или нет, уточнить все интересующие вас вопросы можно по единому справочному телефону донорской службы: 8 800 333-33-30.

Где можно сдать кровь

Кровь сдают на станции переливания или в донорском пункте. В Москве доноры с пропиской в регионах могут сдать кровь только в учреждениях федерального подчинения.

В некоторых донорских пунктах принимают только по предварительной записи, поэтому обязательно звоните, чтобы это уточнить, а также узнать график работы.

Полный список станций и пунктов переливания крови можно найти здесь.

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Что рекомендуют делать до и после донации

Подготовка к сдаче крови:

За три дня до сдачи нельзя принимать аспирин и анальгетики, за два дня запрещено употреблять алкоголь. Накануне и в день донации из рациона стоит исключить жирную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, рыбные и молочные продукты, яйца, растительное и сливочное масло, шоколад, авокадо, свеклу, бананы, орехи и финики.

Перед сдачей крови обязательно надо хорошо выспаться и позавтракать сладким чаем и чем-нибудь нежирным, например, сухарями, сухим печеньем, отварными крупами или макаронами на воде без масла. Не курите хотя бы за час до процедуры. Не сдавайте кровь, если не выспались, чувствуете себя усталым или испытываете недомогание.

Учтите, чем раньше в течение дня вы сдадите кровь, тем легче организм перенесет донацию. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.

Как выглядит процесс донации?

На станции переливания предъявите документы (для сдачи крови нужно взять только оригинал паспорта). Заполните анкету о самочувствии и заявление на денежную компенсацию питания, сдадите кровь на анализ и пройдете осмотр врачом. При повышенных температуре или давлении, пульсе вне пределов нормы или низком гемоглобине, дадут отвод на месяц.

В процедурной сдают кровь или плазму. Цельную кровь сдают минут за 15—20, на забор компонентов, в зависимости от загруженности трансфузиологов, потребуется от 40 до 90 минут.

Донорскую кровь и компоненты сдают так же, как анализ крови из вены.

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Что рекомендуют делать после донации?

После сдачи крови вам выдадут справку для работодателя. Посидите расслабленно 10—15 минут. Если почувствуете слабость или головокружение, обратитесь к медперсоналу. Если все хорошо, можете идти домой. Не снимайте повязку в течение 3—4 часов и не мочите ее, иначе появится синяк. Лучше не курить два часа после сдачи крови. В ближайшие два дня нужно хорошо и правильно питаться, пить много жидкости, избегать физических нагрузок и спиртных напитков.

В целях безопасности донорства также важно соблюдать правила, установленные медиками. Так, мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, женщины — не более 4.

Сайт: yadonor.ru

Что полагается донорам

Льготы, привилегии и пособия для доноров определяются законом «О донорстве крови и ее компонентов» и трудовым кодексом.

Дополнительные выходные. После сдачи крови донору полагается 1—2 дополнительных выходных: выходной с сохранением средней зарплаты в день донации, а также дополнительный день отдыха. Эти дни можно использовать сразу, а можно перенести на любой другой день в течение года или присоединить к отпуску. Выходные компенсировать деньгами нельзя. Для получения дней отдыха отдайте в бухгалтерию справки из донорского учреждения: 401/у (о медосмотре) и 402/у (о дотации) или соответственно заверенную справку в произвольной форме. Два дня отдыха оплатят, даже если вы сдавали кровь в выходной. Компенсация за обед. Донору выплачивают 400—700 рублей компенсации или кормят бесплатным обедом. Льготные путевки. Если сдать кровь хотя бы два раза, то можно просить внеочередные льготные путевки для санаторно-курортного лечения. Путевки получают по месту работы или учебы.