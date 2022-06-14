Как правильно обрабатывать раны и ссадины детям

Все малыши активно познают мир, особенно летом, они с небывалым энтузиазмом «исследуют» песочницы, дворы и дачи, забираются в крапиву, садят занозы в пальцы, царапают колени. Как быстро обработать раны и ссадины рассказала врач-педиатр. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Анна Левадная рассказала в своем Telegram-канале о том, как правильно оказать малышу первую помощь при неглубоком повреждении кожи. Важно помнить, что самостоятельно стоит обрабатывать раны с небольшим кровотечением, в других случаях лучше обратиться к врачу.

Необходимо снимать пластырь перед купанием, на ночь, при намокании. Если в ране есть инородные предметы, не останавливается кровь, появилось воспаление, необходима помощь специалиста.