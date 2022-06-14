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1 час назад

Терапевт перечислила симптомы теплового удара

Вечерняя Москва

Среди выраженных симптомов, которые служат сигналами теплового удара, — головная боль, слабость, повышение или понижение давления. Кроме того, повышается температура тела. Об этом рассказала терапевт Ольга Исаева.

Терапевт перечислила симптомы теплового удара
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что в подобном состоянии происходит сбой в работе большого числа внутренних органов, в том числе головного мозга, сосудистой системы, кожных покровов.

Терапевт посоветовала в сильную жару не носить одежду из синтетики, а выбирать натуральные ткани, такие как хлопок, лен, вискоза. Также специалист подтвердила, что горячий чай может помогать в жаркую погоду.

— Горячий чай хорош тем, что он усиливает потоотделение, и таким образом человек немного остывает. Сама температура тела на этом фоне у него снижается. Но опять же горячий чай надо пить не на солнце, а где-то в помещении,

— пояснила она в комментарии РИАМО.

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