Терапевт перечислила симптомы теплового удара

Среди выраженных симптомов, которые служат сигналами теплового удара, — головная боль, слабость, повышение или понижение давления. Кроме того, повышается температура тела. Об этом рассказала терапевт Ольга Исаева.
Она отметила, что в подобном состоянии происходит сбой в работе большого числа внутренних органов, в том числе головного мозга, сосудистой системы, кожных покровов.
Терапевт посоветовала в сильную жару не носить одежду из синтетики, а выбирать натуральные ткани, такие как хлопок, лен, вискоза. Также специалист подтвердила, что горячий чай может помогать в жаркую погоду.
— Горячий чай хорош тем, что он усиливает потоотделение, и таким образом человек немного остывает. Сама температура тела на этом фоне у него снижается. Но опять же горячий чай надо пить не на солнце, а где-то в помещении,
— пояснила она в комментарии РИАМО.