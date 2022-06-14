Врачи опровергли вред кофе для беременных

Ежедневное употребление кофе, независимо от количества, не несет рисков для беременности, обнаружили специалисты Квинслендского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале International Journal of Epidemiology.

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Согласно рекомендациям ВОЗ, беременным стоит употреблять менее 300 мг кофеина в день - или не более 2-3 чашек кофе. Однако эти рекомендации основаны на обсервационных (наблюдательных) исследованиях, в которых сложно отделить употребление кофе от других факторов риска.

Исследователи проанализировали связь между потреблением кофе, исходами беременности и генетическими особенностями сотен тысяч женщин. Ранее уже было известно, что определенные генетические факторы влияют на то, больше или меньше кофе пьет человек. Так как нельзя заставить беременных пить определенное количество кофе на протяжении всей беременности, а самоотчеты не всегда точны, выводы об употреблении кофе делались на основе генетического профиля.

Оказалось, никакое количество потребляемого при беременности кофеина, даже превышающее норму, не повышало риски выкидыша, мертворождения и преждевременных родов.

"Когда речь заходит о питании во время беременности, женщинам часто советуют исключить из рациона некоторые продукты, но это исследование показывает, что они могут продолжать пить кофе, не беспокоясь о повышении риска", - отметили авторы работы.