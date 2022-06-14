Врач дала рекомендации по обработке ягод, фруктов и овощей

Ягоды, овощи, фрукты – чрезвычайно полезны. Это кладезь витаминов, минералов – полезных и важных для организма веществ. Но такой нюанс как неправильная обработка этих продуктов перед употреблением может свести весь полезный эффект на нет. Врач рассказала, как правильно очищать корнеплоды, зелень и другие дары лета.

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На вопрос ответила Ирина Губанова, врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «Инвитро-Воронеж».

Корнеплоды следует перед употреблением замочить в тёплой воде на 10-15 минут, а затем очистить щёткой и промыть. Зелень тоже рекомендуется поместить в воду, перебрав листочки и соцветия. Для наилучшего очищения зелени от патогенных микроорганизмов и гельминтов, можно замачивать её в солевом или уксусном растворе на 30 минут (1 ст. л. уксуса или соли на 1 л. воды).

Ягоды следует мыть в дуршлаге, разложив их там в один слой. Держать дуршлаг под проточной водой следует в течение 5 минут. Клубнику имеет смысл замочить в воде на 5-10 минут, а затем ополоснуть.

Известно, что многие привозные фрукты обрабатываются парафином для сохранения свежести. Его можно отмыть щёточкой в тёплой мыльной воде, затем хорошо сполоснув под проточной. Если кожура идеально ровная и гладкая, парафина, возможно, особенно много использовалось – в этом случае кожуру можно счистить полностью.

Фрукты с толстой кожурой – бананы, апельсины – достаточно промыть под проточной водой щёткой.