Врач рассказал, что делать при «дачных» травмах

По данным статистики, от 20 до 29% летних травм случаются на даче. Врач-травматолог Алексей Баранов рассказал в интервью «Российской газете» об основных опасностях, подстерегающих граждан во время дачного отдыха, и о том, что необходимо предпринять в критической ситуации.

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Наступил в траве на забытую доску с гвоздем, порезался, поранился топором при рубке дров – подобные неприятности относятся к бытовым травмам и чаще всего случаются из-за несоблюдения техники безопасности, напомнил врач.

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Специалист отметил особую опасность травм глаз щепками, опилками или обрезками травы при работе с циркулярной пилой или триммером без маски и очков. В таких случаях необходимо как можно быстрее добраться до ближайшего медпункта, закрыв глаз чистым бинтом или тканью, чтобы моргание не доставляло дополнительную боль.

«Глаз можно промыть водой, однако если порез серьезный, можно занести инфекцию»,

– предупредил врач, пояснив, что даже если крошечная заноза останется в глазу, ее можно будет вынуть только под специальным микроскопом, предварительно сделав надрез на сетчатке под местной анестезией и с последующим курсом антибиотика в виде капель.

Также распространены на дачах травмы, полученные при падении с дерева или лестницы. Если вы сорвались вниз, травматолог посоветовал широко расставить руки и ноги, стараясь зацепиться за предметы вокруг или ветки дерева. Такая поза замедляет полет и снижает силу удара. Если после падения вы находитесь в сознании, но подозреваете серьезные повреждения, постарайтесь не двигаться, позвать на помощь или самостоятельно позвонить в скорую.

При рубленой ране от удара топором артериальное кровотечение нужно останавливать наложением жгута выше раны (туго завязать любой кусок ткани, но не узкий шнурок), венозное – давящей повязкой на рану.

«При венозном кровотечении кровь темная и вытекает равномерной струей, а при артериальном цвет ее алый, а ритм – пульсирующий»,

– напомнил доктор.

При менее значительных травмах, таких как удар молотком по пальцу, степень тяжести последствий может варьироваться от ушиба до перелома. В подобных случаях врач рекомендует принять обезболивающее, а к месту удара приложить лед или подставить палец под струю ледяной воды. При продолжительной острой боли и объемной припухлости необходимо сделать рентген.

При получении царапины или пореза рану нужно как можно быстрее очистить и обработать перекисью водорода или хлоргексидином, а затем прикрыть повязкой или пластырем. Это необходимо для предотвращения столбняка – опасного инфекционного заболевания, поражающего нервную систему. Его возбудители могут попасть в организм через рану или порез от гвоздя, колючки розового куста, занозы или пореза леской газонокосилки.

«Последствия столбняка могут быть летальными»,

– предупредил эксперт, отметив, что самой надежной защитой от столбняка остается прививка.

«В России от столбняка делаются плановые прививки детям. Таким образом, она работает до 16-летнего возраста. Позже нужно проводить ревакцинацию каждые 10 лет и важно о ней не забыть»,

– подчеркнул врач, уточнив, что если прививки у вас нет, а ранение уже случилось, то нужно как можно быстрее обратиться к врачу для экстренной профилактики инфекции.

Срочно обратиться к врачу необходимо и при укусе клеща. Специалист правильно извлечет паразита, а также даст профессиональную рекомендацию по вероятности заражения боррелиозом или энцефалитом, профилактическому лечению и укажет лаборатории, где можно исследовать клеща.

При укусах жалящих насекомых – ос, пчел, шершней – к месту укуса нужно приложить холод. Пострадавшему с предрасположенностью к аллергии можно дать антигистаминный препарат. В случае появления симптомов тяжелой аллергической реакции пострадавшего следует укрыть, обложить грелками с теплой водой, дать две таблетки димедрола, 25-30 капель кордиамина и срочно вызвать скорую помощь или доставить его в медицинское учреждение.

Чтобы защититься от укусов насекомых, медики рекомендуют во время садовых и огородных работ надевать перчатки, выбирать удобную обувь и не забыть вооружиться спреями.