Какие цветущие растения опасны для человека

Некоторые цветущие растения могут быть опасны для здоровья человека, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Фото: Мир24 Мир24

«Когда цветет багульник в лесах, даже змеи уходят в болото. Он токсичен. Это растение вызывает состояние глубокой заторможенности, приводит к потере ориентации, человек начинает блуждать по лесу», – сообщил он.

Врач добавил, что некоторые домашние растения при цветении могут выделяют токсичные вещества. Кроме того, опасность для здоровья человека может таиться и в букетах, которые продаются в магазинах.

«Возможно, эти цветы сами по себе и не выделяют вредных веществ, но они, как правило, обработаны пестицидами», – пояснил пульмонолог.

Он порекомендовал наслаждаться ароматом выращенных в теплицах цветов на улице, а не приносить их домой.