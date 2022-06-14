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2 часа назад

Врач рассказал, какие цветущие растения опасны для человека

Мир24

Некоторые цветущие растения могут быть опасны для здоровья человека, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Какие цветущие растения опасны для человека
Фото: Мир24Мир24

«Когда цветет багульник в лесах, даже змеи уходят в болото. Он токсичен. Это растение вызывает состояние глубокой заторможенности, приводит к потере ориентации, человек начинает блуждать по лесу», – сообщил он.

Врач добавил, что некоторые домашние растения при цветении могут выделяют токсичные вещества. Кроме того, опасность для здоровья человека может таиться и в букетах, которые продаются в магазинах.

«Возможно, эти цветы сами по себе и не выделяют вредных веществ, но они, как правило, обработаны пестицидами», – пояснил пульмонолог.

Он порекомендовал наслаждаться ароматом выращенных в теплицах цветов на улице, а не приносить их домой.

Ранее фитодизайнер Анна Скворцова заявила, что некоторые комнатные растения могут принести вред для людей с ослабленным иммунитетом. Она посоветовала не держать в спальне кротон, диффенбахию и олеандр.

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