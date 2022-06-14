Сомнолог заявила о вреде гаджетов и ужинов перед сном

Людям, которые испытывают проблемы со сном, стоит отказатьсяот приемов пищи и использования гаджетов в вечернее время, сообщила врач-кардиолог, сомнолог Екатерина Племянникова.
Чтобы организм привык к режиму, следует за ложиться ивставать в одно и то же время. Перед сном можно выйти на прогулку, а комнату оставить на проветривание, передает URA.RU.
«Гаджеты значимо активируют работу мозга: помимо информации, которую мы получаем от них, гаджеты относятся к "синим экранам". Это источники излучения, которые активизируют нервную систему», — объяснила эксперт.
Вечерний прием пищи может сбить работу организма. Поэтому перед сном лучше отказаться от еды, добавила Племянникова.