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39 минут назад

Кому опаснее всего находиться на улице в жару

Daily Moscowиещё 1

Жару следует избегать гипертоникам, которые находятся на терапии с применением препаратов для снижения давления. Об этом «РИАМО» рассказала терапевт Ольга Исаева.

Кому опаснее всего находиться на улице в жару
Фото: unsplashunsplash

По словам врача, повышение давления у людей с гипертонией может привести к острому нарушению мозгового кровообращения, инсультам, инфарктам мозга и нагрузке на сердце, нарушению питания сердца, спазмам коронарных сосудов.

При этом все люди по-разному переносят жаркую погоду, у некоторых она может вызвать спазмирование сосудов и привести к скачкам давления. Некоторые в жару наоборот страдают пониженными давлением и такие люди подвержены обморокам.

В качестве профилактики следует избегать прямых солнечных лучей, а также соблюдать водный баланс.

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