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1 час назад

Как по глазам понять, долго ли вы будете жить

Ferra.ru

Недавние исследования показали, что по состоянию глаз можно определить продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли учёные из Института исследований старения Бака в США.

Как по глазам понять, долго ли вы будете жить
Фото: ferra.ruferra.ru

По глазам можно легко понять внутреннее состояние человека. Однако недавно выяснилось, что от здоровья глаз зависит и то, сколько лет вы проживёте. Специалисты из Института исследований старения Бака (США) узнали, что диета, циркадные ритмы (биологические часы), состояние глаз и продолжительность жизни взаимосвязаны.

По словам старшего автора работы и профессора Института Бака Панкаджа Капахи, из-за нарушения функционирования глаз в организме могут возникнуть проблемы и в других тканях. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что голодание способно не только улучшить зрение, но и увеличить количество прожитых лет.

В ходе исследования учёные изучили связь между состоянием глаз и продолжительностью жизни у мухи дрозофилы. Оказалось, что здоровье глаз действительно может влиять на то, сколько времени муха проживёт. Специалисты объясняют это циркадными ритмами, то есть биологическими часами насекомых.

Эксперты пришли к выводу, что у мух, которые соблюдали ограниченную диету, сильно изменились циркадные ритмы и увеличилась продолжительность жизни. Кроме того, ряд экспериментов показал, что если держать муху постоянно в темноте, то она проживёт дольше.

Как отмечает профессор Капахи, пользование компьютерами и смартфонами в ночное время негативно влияет на здоровье в целом, так как нарушает циркадные ритмы. Кроме того, это ухудшает защиту глаз, что может отрицательно сказаться не только на зрении, но и на мозге и теле.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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