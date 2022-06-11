Врач посоветовала есть орехи для здоровья костей

Некоторые продукты помогают поддерживать и укреплять здоровье костей. Например, стоит обратить внимание на творог, сыр и орехи, рассказала диетолог Анна Евсеева.

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Специалист напомнила о повышенной хрупкости скелета, которая встречается среди пенсионеров, маленьких детей и людей с малоподвижным образом жизни. По словам Евсеевой, костям постоянно требуется кальций, а также витамин К, белок, магний и цинк, которые можно найти в пище.

В частности, в рацион следует включить орехи, особенно кунжут, фундук, миндаль, кулинарный мак и семена чиа. Такая еда богата важными для организма питательными веществами, передает Solenka.Info.