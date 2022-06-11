Малышева назвала три правила идеальных выходных

Телеведущая говорит, что на неделе люди не высыпаются, сидят на диетах и не находят времени для посещений тренажерного зала.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В выходные все пытаются возместить то, что не успели в будни: устраивают «праздник живота», спят до победного и проводят много времени в зале. Мануальный терапевт Дмитрий Шубин рассказал об исследованиях на людях, которые спали по 4 часа в сутки на протяжении рабочей недели. Выводы были неутешительные.

«От недосыпания снижается чувствительность к инсулину. Тогда повышается уровень сахара, что может привести к ожирению»,

– рассказал врач.

Не стоит в выходные спать по 12 часов, необходимо нормализовать режим. Для этого достаточно 7 часов сна.

Врач-кардиолог Герман Гандельман сообщил, что человеку в неделю требуется 150 минут интенсивных физических нагрузок. Если на неделе не удалось позаниматься, то это можно сделать в выходные, разделив время на две части, то есть по 75 минут в день. Это компенсирует недостаток активности, пишет «Мослента». Также не стоит устраивать себе сильные послабления в диете, сообщил врач-иммунолог Андрей Продеус.

«Праздник живота приведет к нарушению веса и изменению собственной микрофлоры»,

– объяснил специалист.

Более того, вы не только не похудеете, но еще и наберете вес, если дважды в неделю будете сильно нарушать диету, отметили в передаче.