Какие позы после еды вредят пищеварению

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко рассказала, какое положение нужно принимать после еды, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

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Изжога, вздутие, тяжесть или боль в животе может возникнуть у человека, который принимает неправильную позу на сытый желудок, предупредила медик. Еда работает против человека, если он ложится или сильно наклоняется вперед в течение 30 минут после приема пищи.

"Не рекомендуется около полутора часов после приема пищи принимать горизонтальное положение либо позу огородника, то есть сильно наклоняться. В горизонтальном положении давление на сфинктер (клапан, регулирующий переход содержимого из одного органа в другой — прим. «ВМ») повышается",

— пояснила Марченко.

Она подчеркнула, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта особенно важно не ложиться сразу после еды, так как это приведет к диспепсическому синдрому. Это нарушение пищеварения, при котором человека могут беспокоить, в частности, жжение в верхней части живота, ощущение переполненного желудка или вздутие.

"Пациентам, у которых высокий риск рефлюксного заброса (заброс в пищевод содержимого желудка — прим. «ВМ»), рекомендуют не ложиться после приема пищи два–три часа",

— отметила гастроэнтеролог.

Также, по словам врача, вредно сидеть после еды, поджав ноги или сгорбившись. Лучше всего занять вертикальное положение, уверена она.

"Если вы плотно поели, то бегать не рекомендуется, поскольку усиливается механическое давление на сфинктер. А вот ходить и совершать прогулки можно",

— добавила специалист в интервью радио Sputnik.

Также она напомнила, что пищу обязательно нужно пережевывать до «кашицы», так она легче переварится.