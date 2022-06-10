Названы способы почистить уши без помощи ватных палочек

В соцсетях обсуждают способы очищения ушей без помощи ватных палочек. Об этом пишет Express.

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Ватные палочки не только вредны для окружающей среды, но и могут нанести вред при очищении ушей. Удалить ушную серу в домашних условиях можно с помощью многих щадящих растворов.

Для чистки ушей понадобится кусок мягкой ткани, которую следует замочить в горячей воде и положить на ухо. Через несколько минут тепло размягчит серу и ее можно будет легко удалить.

По данным медицинского аккредитованного веб-сайта Healthline, промывание ушей — еще один эффективный способ очистить их. Для этого следует наполнить шприц физиологическим раствором и промыть ухо, наклонив голову. Эксперты советуют подогреть раствор до температуры тела, чтобы избежать головокружения.

Если после процедур заложило уши, то следует просто закапать в них по две-три маленькие капли оливкового масла два раза в день в течение примерно трех-четырех суток. Масло размягчит ушную серу и поможет ей легко выйти из канала.