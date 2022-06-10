Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Названы способы почистить уши без помощи ватных палочек

Газета.Ru

В соцсетях обсуждают способы очищения ушей без помощи ватных палочек. Об этом пишет Express.

Названы способы почистить уши без помощи ватных палочек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ватные палочки не только вредны для окружающей среды, но и могут нанести вред при очищении ушей. Удалить ушную серу в домашних условиях можно с помощью многих щадящих растворов.

Для чистки ушей понадобится кусок мягкой ткани, которую следует замочить в горячей воде и положить на ухо. Через несколько минут тепло размягчит серу и ее можно будет легко удалить.

По данным медицинского аккредитованного веб-сайта Healthline, промывание ушей — еще один эффективный способ очистить их. Для этого следует наполнить шприц физиологическим раствором и промыть ухо, наклонив голову. Эксперты советуют подогреть раствор до температуры тела, чтобы избежать головокружения.

Если после процедур заложило уши, то следует просто закапать в них по две-три маленькие капли оливкового масла два раза в день в течение примерно трех-четырех суток. Масло размягчит ушную серу и поможет ей легко выйти из канала.

Эксперт советует избегать при чистке острых инструментов, таких как ушные свечи, пинцеты, иглы и, конечно же, ватные палочки.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители