Врач назвал два способа расслабиться за 10 секунд

В размещенном ролике врач заявил, что у многих людей нет возможности принять ванну или отправиться на прогулку в лес, чтобы избавиться от накопившегося стресса, однако существуют доказавшие свою эффективность способы, которые помогут расслабиться практически мгновенно. Лучшей техникой экспресс-релаксации для тех, у кого нет времени, Раджан назвал пение в течение 10 секунд или обычное полоскание горла водой.