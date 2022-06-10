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12 минут назад

Диетолог Артемьева дала рекомендации по питанию после тренировок

RT на русском

Врач-генетик, диетолог, эксперт компании SOLGAR Наталья Артемьева рассказала, какие продукты и напитки рекомендуется употреблять после тренировок, чтобы получить лучший эффект от физических нагрузок.

Врач дала рекомендации по питанию после тренировок
Фото: unsplash.comunsplash.com

Об этом она сказала «Газете.Ru».

По ее словам, в рационе нужно сделать акцент на белок (рыба, яйца, курица, индейка, крольчатина) в сочетании с клетчаткой (овощи, злаковые, фрукты), но стоит помнить, что достаточно одного фрукта в день, так как фруктоза способствует набору лишнего веса.

«Обязательно включить в рацион полезные жиры: оливковое масло, авокадо, сыры, желательно до 40% жирности, и рыбу», — рассказала врач.

Углеводы нужно снизить, но не урезать полностью.

ЗОЖ,Наталья Артемьева,
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