Врачи: жара может ухудшать самочувствие переболевших COVID-19

Жаркая погода может ухудшать самочувствие человека, перенесшего коронавирусную инфекцию. В особенности это касается тех людей, у кого была тяжелая форма пневмонии или наблюдались сосудистые проблемы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщили ведущие российские специалисты в области вирусологии. Как могут проявляться эти последствия и что делать при их возникновении, читайте в материале.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, с наступлением жары чаще всего на ухудшившееся самочувствие жалуются люди, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме:

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— Когда тяжелая пневмония, то в легких нарушаются ткани и возникает фиброз. Если у человека коронавирус протекал в тяжелой форме, это означает, что даже спустя год у него могут нарушаться некоторые функции, связанные с дыхательной системой. Как следствие, это может быть одышка, боли в груди, обострение сосудистых заболеваний.

Мескина напомнила, что вирусные частицы COVID-19 распространяются в сосудах, поэтому люди с заболеваниями сердца и вегетососудистой дистонией находятся в особой группе риска:

— Хочу акцентировать, что сегодня нелегко приходится именно тем, кто тяжело переносил болезнь, имел сильную пневмонию — 2, 3 или 4 стадии, страдал заболеваниями сосудов, сердца и дыхательной системы.

На фоне инфекции все эти симптомы обострились, что стало причиной плохого самочувствия с наступлением жаркой погоды.

По словам Мескиной, чтобы облегчить свое состояние, нужно пройти обследование и получить рекомендации врача:

— Перенесшим тяжелую форму пневмонии нужно обязательно пройти дыхательные обследования и электрокардиограмму. Людям с сосудистыми проблемами следует посетить кабинет врача-ангиолога и кардиолога. Если нарушения выявят, нужно пройти восстановительный курс.

Эксперт отметила, что облегчить симптомы, связанные с нарушением дыхания и работы сосудистой системы, помогут такие процедуры, как лечебная физкультура, посещение санатория, здоровый сон, сбалансированное питание и отсутствие стрессовых факторов.

В свою очередь врач-вирусолог Анатолий Альтштейн не исключил, что нынешние случаи ухудшения самочувствия у людей могут быть связаны с перенесенным некогда SARS-CoV-2. При этом, чтобы удостовериться в подобных предположениях, как считает эксперт, нужны масштабные исследования:

— Следует собрать группу переболевших коронавирусом людей и провести анализ, чтобы понять, какие нарушения по показателям здоровья могли возникнуть.

При этом эксперт уточнил, что таких исследований в российском медицинском сообществе пока не проводилось:

— Я не исключаю, что некоторые функции в результате перенесенного вируса COVID-19 могли нарушиться спустя полгода–год после болезни. Возможны обострения, связанные с хроническими проблемами.

Так, помимо обострившихся сопутствующих симптомов, может наблюдаться нарушение дыхательной системы, подчеркнул вирусолог:

— Дыхание может долго восстанавливаться, возможна одышка особенно в жаркое время года. Но пока глобальных случаев ухудшения самочувствия у перенесших год назад коронавирус людей я не наблюдаю.