Названы плюсы и минусы вегетарианства

В последнее время вегетарианство набирает большую популярность, хотя такой тип питания может быть вреден для организма, рассказала «Ленте.ру» врач-диетолог Елена Соломатина. Она также назвала плюсы и минусы вегетарианства.

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Плюсы

У многих вегетарианцев, которые не отказываются от употребления молока и яиц, организм компенсирует нехватку незаменимых аминокислот, поделилась врач. Более того, у некоторых улучшается всасывание многих веществ, отметила она.

«Кроме того, люди, которые переходят на вегетарианство, они начинают, в принципе, думать о своем питании и здоровье, вдумчиво к этому подходят и наряду с отказом от продуктов животного происхождения или от мяса они, как правило, отказываются и от трансжиров, и от алкоголя — всего того, что разрушает наш организм»,

— подчеркнула диетолог.

Вместе с тем, по словам Соломатиной, они получают много клетчатки, так как увеличивают объем полезной пищи: овощей, фруктов, круп: «А это и профилактика атеросклероза, и лишнего веса, но, главное, что они получают пребиотик для кишечной микрофлоры и тем самым восстанавливают ее, а опосредованно восстанавливают свой организм: и нервная система восстанавливается, и сердечно-сосудистая, это и профилактика рака, и прочее-прочее».

Минусы

Так или иначе вегетарианцы все равно испытывают недостаток B12, железа, цинка и других веществ, что может быть чревато для организма, обратила внимание врач. По ее словам, человеку нужна мясная пища, ведь наш желудочно-кишечный тракт приспособлен к смешанному типу питания.