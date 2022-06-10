Что нужно делать, чтобы уменьшить острую боль

Когда человек мало двигается, у него часто обостряются хронические состояния со стороны опорно-двигательного аппарата: появляются боли в шее, пояснице, ногах и руках. Врач остеопат Владимир Животов рассказал о правилах поведения при таких болях.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Оставьте больное место в покое на 3 дня и больше. Не заставляйте себя двигаться через боль и каждую минуту проверять, не стало ли вам легче»,

- отметил врач в своем телеграм-канале.

По словам Животова, полезны легкие физические нагрузки. Отмечается, что резкая боль часто может быть вызвана спазмом в мышцах, чтобы от нее избавиться, нужно расслабить мышцу. Наиболее действенный и простой способ – согреть.

«Все эти знаменитые бабушкины пуховые платки на пояснице вовсе не дань возрасту или традиции, а проверенный веками способ улучшить состояние мышц»,

– отметил врач.

Даже если болит одна часть тела, то лучше всего греть весь организм. Избегайте холода и холодной воды. Лучше всего сходить в баню или расслабиться в горячей ванной. Можно выпить горячий чай или морс.

«Если все выполнено правильно и та проблема, которая вызвала обострение, не в ущемлении корешка грыжи, то положительный эффект вы почувствуете»,

– подчеркнул врач.