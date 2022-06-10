Почему глаза не фокусируются

По-другому это называется "спазм аккомодации" – когда преломляющаяся часть глазного яблока не может сфокусироваться на объектах. В этом случае банальная гимнастика для глаз и частые перерывы, помогут избежать зрительного напряжения.



Наверняка, вы слышали о "метке на окне", когда на обычное окно крепится или рисуется точка фиксации, и в моменты перерыва рекомендуется сначала посмотреть вдаль, в окно, затем перевести взгляд на эту точку, тем самым предотвращая вышеупомянутый спазм. Конечно, таким симптомом ваш организм дает понять о необходимости отдыха и минимизирования зрительной нагрузки.