Почему глаза не фокусируются

Зачастую, при длительной зрительной нагрузке, например, после долгого чтения или просмотра фильма, человеку трудно сфокусировать взгляд на предметах более дальней или близкой дистанции. Что же это такое, почему происходит и стоит ли этого бояться? На эти вопросы в беседе с "Рамблером" ответила врач-офтальмолог Дарья Барышникова.
Врач утверждает, что этот симптом может быть вариантом нормы. Это возможно в том случае, когда он спровоцирован зрительным переутомлением, будь то многочасовое вышивание, чтение книг или просмотр любимого ютуба на протяжении длительного времени без перерыва, уточнила эксперт.
В случае развития патологий, по словам специалиста, расфокусировка может быть вызвана возрастными изменениями, например, пресбиопией (дальнозоркостью) – когда мелкие детали, текст требуют отдаления объекта для более четкого зрения. При наличии астигматизма, если человек не использует очковую или контактную коррекцию, данные жалобы можно "убрать" подходящей коррекцией (очки или линзы), подчеркнула офтальмолог.